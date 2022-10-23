مبادرة "ابدأ" تستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات

كتب إسلام سعيد

قالت دينا الدليل عضو فريق المبادرة الوطنية "ابدأ" لتوطين الصناعة، إن المبادرة بنت على ما تحقق من إنجازات في الدولة من بنية تحتية ، وهدف المبادرة توطين الصناعات المصرية.

وأضافت عضو فريق المبادرة الوطنية "ابدأ" في تصريحات لها أن المبادرة تستهدف القطاعات التي بها ورادات بهدف تقليل الصادرات، متابعة: هدفنا توفير 150 ألف فرصة عمل عن طريق زيادة استثمارات بحوالي 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وأوضحت عضو فريق المبادرة الوطنية "ابدأ" أنه يتم العمل على مزج جهود الدولة مع القطاع الخاص، ونعمل من خلال محور المشروعات الكبرى على 64 مشروعا من خلال تكوين شراكات مع شركاء الصناعة.