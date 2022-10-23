ما هو تمزق الرباط الصليبي؟.. وهل يؤثر على المشي؟

كتبت فاطمة خليل

يعد الصوت أو الإحساس بصوت مرتفع في الركبة بعد الإصابة، والألم الشديد والتورم السريع والشعور بعدم استقرار الركبة من العلامات والأعراض الشائعة لتمزق الرباط الصليبي الأمامي، لكن هل يمكنك المشي مع الرباط الصليبي الأمامي الممزق؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع مستشفيات"HSS" الأمريكية.

وبحسب الأطباء يمكنك المشي بعد تمزق الرباط الصليبي بعد أن يهدأ الألم والتورم وإذا لم تكن هناك إصابة أخرى في ركبتك، فقد تتمكن من المشي في خطوط مستقيمة وصعود ونزول السلالم وربما الجرى في خط مستقيم.

الرباط الصليبي الأمامي هو رباط مهم يوفر الثبات للركبة، يلعب دورًا حاسمًا عند التوقف المفاجئ أثناء الجري أو تغيير الاتجاه أو الدوران أو القفز.

تشمل عوامل الخطر لإصابة الرباط الصليبي الأمامي أن تكون أنثى (ربما بسبب الاختلافات في علم التشريح والتأثيرات الهرمونية) ، أو الرياضات مثل التزلج ، أو كرة القدم ، أو كرة السلة.

إذا وافق طبيبك على المشي بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي، فيجب عليك تجنب الالتفاف أو الالتواء أو الدوران على الركبة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى التواء الركبة وإضافة تلف لغضروف الركبة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي هم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام في الركبة، مما قد يحد بشدة من الأنشطة ونوعية الحياة.

بالنسبة للرياضيين وذوي أنماط الحياة النشطة، قد يكون من الضروري إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي جراحيًا والتي بدونها لا يمكنهم العودة إلى لعبتهم أو مستوى النشاط السابق.

الركبة هي بنية معقدة للغاية تتكون من العديد من الأربطة والأوتار والغضاريف والعظام والأنسجة الرخوة الأخرى التي تعمل معًا ويجب تقييم أي إصابة مشتبه بها في الرباط الصليبي الأمامي من قبل طبيبك أو أخصائي تقويم العظام من أجل التشخيص والعلاج المناسبين.