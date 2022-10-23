اليوم السابع
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ماكرون: الحروب تدفع إلى المجاعة والفقر

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:07 م
ماكرون: الحروب تدفع إلى المجاعة والفقر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال كلمة له أمام مؤتمر من أجل السلام في إيطاليا بتنظيم من جمعية "سانت إيجيديو" إن الحروب تدفع إلى المجاعة والفقر، مؤكدا أن الحرب في أوكرانيا تغير حياتنا فى أوروبا، وأشار أن تلك الحرب لا يمكن أن تدوم.
 
وأضاف ماكرون أنه تحدث مرارا مع بوتين حول تداعيات الحرب في أوكرانيا ونتائجها السلبية علينا جميعا، مؤكدا أن أوكرانيا تدافع عن حدودها وسيادتها الوطنية، مشيرا إلى أن السلام يجب ألا يكون بقانون الأقوى.
 

وأكد الرئيس الفرنسى أنه علينا التوجه إلى الشعب الروسى لنقول له إن هذه الحرب ليست حربكم، مؤكدا "أن الحرب في أوكرانيا أثرت فينا بكل هذه القوة لأنها أعادت الحروب إلى قارتنا".

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل حوالي 220 من الجنود والقوميين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد: "لقد حاول العدو مهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك، وتم صد جميع الهجمات والقضاء على أكثر من 20 جنديا أوكرانيًا، والقضاء على نحو 70 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه كراسني ليمان".

وأضاف: "في اتجاه مستوطنات نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي وجلوريوس بجمهورية دونيتسك الشعبية تم القضاء أيضا على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، وفي اتجاه "نيكولاييف - كريفوي روج" تم تصفية أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا"، مشيرا إلى تدمير مستودع وقود للقوات الأوكرانية قرب قرية "سميلا" بمنطقة تشيركاسي، يحتوي على أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات.

ولفت كوناشينكوف كذلك إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا، وتابع: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أطلقت مدفعية القوات الأوكرانية أكثر من 30 قذيفة على الأطراف الشرقية لمدينة "إنيرجودار" ومحيط محطة زابوروجيا النووية، بينما ردت المدفعية الروسية على مصادر النيران المعادية"، مؤكدا عدم وقوع خسائر أو اصابات بالمحطة واستمرار مستوى الإشعاع بها طبيعي.

 


إيمانويل ماكرون

فرنسا

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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