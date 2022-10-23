ماكرون: الحروب تدفع إلى المجاعة والفقر

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد: "لقد حاول العدو مهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك، وتم صد جميع الهجمات والقضاء على أكثر من 20 جنديا أوكرانيًا، والقضاء على نحو 70 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه كراسني ليمان".

وأضاف: "في اتجاه مستوطنات نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي وجلوريوس بجمهورية دونيتسك الشعبية تم القضاء أيضا على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، وفي اتجاه "نيكولاييف - كريفوي روج" تم تصفية أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا"، مشيرا إلى تدمير مستودع وقود للقوات الأوكرانية قرب قرية "سميلا" بمنطقة تشيركاسي، يحتوي على أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات.

ولفت كوناشينكوف كذلك إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا، وتابع: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أطلقت مدفعية القوات الأوكرانية أكثر من 30 قذيفة على الأطراف الشرقية لمدينة "إنيرجودار" ومحيط محطة زابوروجيا النووية، بينما ردت المدفعية الروسية على مصادر النيران المعادية"، مؤكدا عدم وقوع خسائر أو اصابات بالمحطة واستمرار مستوى الإشعاع بها طبيعي.