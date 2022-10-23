مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كفر الشيخ لمتابعة المؤتمر الاقتصادي

شهدت الصالة المغطاة بنادى ستى كلوب فعاليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة المؤتمر الاقتصادى، بحضور عشرات الشباب من مختلف أطيافهم وأعمارهم للتناقش فيما بينهم فى سبل دعم الاقتصاد الوطنى واستعراض المشروعات القومية الهائلة التى تم إطلاقها وتنفيذها على مدار السنوات الماضية وحتى الأن، وعبر المشاركون عن سعادتهم فى ذلك الحوار الذى ينظمه التحالف الوطنى للمناقشة فى الأوضاع الاقتصادية.

قال علاء السطوحى أحد المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة أن المؤتمر الاقتصادى فرصة عظيمة لمعالجة معوقات الاستثمار ومواجهة ال’ثار السلبية والانكماش الاقتصادى العالمى على مصر بمشاركة رجال الاعمال المصريين والاقتصاديين مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر الاستماع إلى المتخصصين واصحاب الخبرات الاقتصادية لإيجاد حلول مناسبة للخروج من الازمة لافتا إلى أن توقيت المؤتمر خطوة ايجابية وسوف تؤتى نتائج جيدة تعود بالنفع على المصريين، مؤكداً أننا خلف قيادتنا الرشيدة والحريصة على مستقبلنا وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أشرف أحمد، أننا نثبت للعالم كلة اننا واقفون خلف قائدنا للوصول بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، مشيرا أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس والمنعقد فى العاصمة الإدارية، يعبر عن الجمهورية الجديدة، ومصر قادرة على السيطرة على اقتصادها وبنيتها التحتية طالما إننا مع الدولة، لنسير فى الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة، وسوف تمر المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم طالما نحافظ على الترابط والحوار الوطنى داخل مصرنا الحبيبة.

وقال حسن احمد، مهندس "، عقب تولى الرئيس السيسى مقاليد الامور فى البلاد، صمم أن يضع مصر فى مكانة تليق بها، خاصة أنها عانت طويلا من مشكلات مزمنة وتدهور حال المواطن من صحة وتعليم وبنية تحتية وخلافة وبالاصرار والعزيمة والتحدى وخلال سنولت قليلة جدا شهدت البلاد انجازات هائلة من خلال مشاريع قومية ووطنية.

وأكد هشام سيد أحمد، قيام ثورة 30يونيو أعادت الاوضاع إلى نصابها وتوفرت السلع وابسط احتياجات المواطن، واصبح لدينا الوعى الكافى لما يدار لنا، ولن نسمح لاحد أن يعيدنا إلى الوراء، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادى المنعقد حاليا سوف يجد الحلول المناسبة ويتعافى الاقتصاد، مشيراً أننا لم نتأثر بالتدهور الاقتصادى الذى شهدت بقية الدولة، مما يدل عل حنكة القيادة السياسية.

وقالت هالة سعد، برغم ما نعانيه من غلاء إلا أننا لا ننكر الجهد المبذول من القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وعلينا أن نصبر قليلا خاصة أن البلاد تعرضت لازمتين جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وهما قد اثرا كثيرا على الاقتصاد فى مصر والعالم لكن بحنكة ووطنية القائد الملهم سوف نعبر إلى بر الامان.

وأضاف جهاد طاهر، توقيت الدعوات من المتربصين للتظاهر وزعزعة الامن لن يؤثر فينا لأننا ماضون خلف الرئيس نواصل الليل بالنهار لتحقيق احلامنا التى بدأت من سنوات قليلة واطمئنينا أن لدينا زعيم وطنى يضع شعبة نصب عينية للوصول به إلى حياة كريمة تليق بالمصريين ودا اقل مانتمناه.

وقالت دعاء سالم، مصر صانعة التاريخ وواجهتا صعاب كثيرة لكنها تخطتها، وعادت أقوى مما كان لان شعبها وطنى اصيل، ولدية الوعى والحنكة، ويكفينا فخرا انها مذكورة فى القرآن، وحبها اللة بالنيل وخيرات من زراعة وصناعة وتجارة يحسدنا عليها العالم، وهى البلد الوحيد فى العالم لا تستطيع أن تفرق فيها بين مسيحى ومسلم، الجميع طبع واحد وحب ووطنية وخوف على بلدهم، بالإضافة إلى أن مصر درة الاوطان ولا تهيبنا ولاترعبنا الدعوات الهدامة وماضون بإصرار وعزيمة فى الطريق الصحيح خلف قائدنا الوطنى والشجاع.

وقال حسام اشرف، مصر أصبحت محط انظار العالم بدليل، انعقاد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ ويحضره كل رؤساء العالم، وهو ما يجعل الحاقدين يتضايقون ويفكرون بتعكير الاجواء، لكننا لهم صامدون ومصرون على الوقوف خلف قائدنا الهمام وسنصبر وسنتصدى بكل قوة لأى دعوة من شأنها زعزعة الاجواء.

وقال كامل شحاته، تاجر، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة طيبة وبمشاركة الوطنيين، لإيجاد حلول مناسبة، مشيرا إلى المشاريع التى شهدتها البلاد فى غضون سنوات قلية وابهرت العالم حتى احنا كمصريين لم نحلم بها من قبل لكنها تحققت بفضل ارادة واعية ووطنية وحريصة على مصالح اولاد البلد واصبح لدينا المبانى الشاهقة والحديثة والمشاريع العملاقة فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها وسوف تدر علينا بالأموال الطائلة والتى سوف تجعل المواطن يعيش فى راحة واطمئنان.. وأضاف أن دعوات الموتورين كما يسميهم ماهى الا فقاعات فى الهواء لن ترهبنا أو تزعزع عزيمتنا وسنتصدى لها بكل قوه.

أكد المهندس سعد أحمد، مسئول تنظيم المؤتمر بكفر الشيخ، أن مايحدث هو خطوة ممتازة وخاصة للشباب الذين يجتمعون من أجل تبادل الرؤى للنهوض ببلدهم وطرح آرائهم بكل وضوح بل والعمل على رفعها لمسئولى الحوار الوطنى لكى يأخذوها فى عين الاعتبار، ويأتى ذلك من باب المشاركة والحوار الوطنى الذى يجرى فى مصر الأن بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقدة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضح مسئول تنظيم المؤتمر، خلال تصريحات أن مئات الشباب من مختلف الأحزاب والتوجهات قد أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى ذلك الحوار الذى ينظمه التحالف الوطنى للمناقشة فى الأوضاع الاقتصادية موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما بذله من مجهود جبار لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمى وجعل اقتصادها من افضل اقتصادات قارة أفريقيا وهو ما كان واضحا فى تصنيف المؤسسات الدولية فى تصنيف اقتصاد مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتابع مسئول التنظيم، أنة لم يتم استثناء أحد من المشاركة فى انطلاق التحالف الوطنى بالمحافظة بل كانت الدعوة عامة لمختلف الشباب وهو مالاقى ترحيبا واسعا فى الأوساط الشبابية، داعيا الشباب إلى تكثيف المشاركة فى تنمية اقتصاد بلدهم مصر والعمل على طرح أراء وافكار من أجل تحقيق ذلك الغرض.