اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لوجانسك: مفاوضات تبادل الأسرى صعبة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:00 ص
لوجانسك: مفاوضات تبادل الأسرى صعبة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت آنا سوروكا، مستشارة رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية، أن المفاوضات مع السلطات الأوكرانية حول تبادل أسرى الحرب تجري بشكل صعب.

وقالت سوروكا في تعليقها على إطلاق سراح عنصرين من شرطة لوغانسك يوم الجمعة من الأسر الأوكراني: "المفاوضات تسير بشكل صعب، وليس العدد الذي توقعناه. ولكن على الأقل مع بعض الخطوات الصغيرة، نحن نتحرك".

وصرحت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، بأن جميع مقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الذين أسرهم نظام كييف تعرضوا للتعذيب.


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