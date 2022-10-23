للمرة الثانية.. وزير الدفاع الروسى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكى خلال 24 ساعة

كتب محمد جمال

للمرة الثانية أجرى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكى لويد اوستن خلال 24 ساعة لبحث الأزمة الأوكرانية، حسبما ذمرت شبكة سكاى نيوز.

يذكر أن، أجرى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اتصالاً هاتفياً، الجمعة، بنظيره الأمريكى لويد أوستن، حسبما أعلنت موسكو، في محادثة هي الثانية بين الرجلين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «نوقشت عدة قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا» خلال المحادثة.

وتعود آخر محادثة بين شويغو وأوستن منذ بداية الصراع، إلى 13 مايو، قبل أيام على المحادثة الهاتفية بين رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ونظيره الأميركي مارك ميلي في 19 مايو.

وقد استمرت العلاقات بين موسكو وواشنطن في التدهور منذ بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير، بعدما كانت في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات بالتدخل في الانتخابات والتجسس وطرد دبلوماسيين.

وتنتقد روسيا المساعدة العسكرية والمالية الأميركية الكبيرة لأوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بالسعي لإطالة أمد الصراع.

وقبل قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في إندونيسيا في منتصف نوفمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إنّه لا يرى «ضرورة» لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

من جانبه، لم يستبعد الرئيس الأمريكي عقد مثل هذا اللقاء، وقال للصحافيين في السادس من أكتوبر: «لم يتضح الأمر بعد».