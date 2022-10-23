اليوم السابع
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لجنة إيراد النهر تستعرض استعدادات موسم الأمطار والسيول

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:28 ص
لجنة إيراد النهر تستعرض استعدادات موسم الأمطار والسيول لجنة ايراد النهر تستعرض استعدادات موسم الأمطار والسيول
كتبت أسماء نصار

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عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، حيث تم استعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستعداد لموسم الشتاء.
 
‎وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، كما تم استعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات والاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الأمطار والسيول ، والتأكيد على جاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف.
 
ووجه سويلم، بمواصلة الجهود المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية ، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
 
 

الصيف

ايراد النهر

الامطار

السيول



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