لجان تقنين أراضي الدولة تعاين ملفات الأهالي بأبومناع غرب في قنا

قنا صابر سعيد

عاينت لجنة تقنين الأراضي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عدد من الأراضي التي تقدم بها الأهالي بقرى الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، وقامت بدفع الرسوم، وذلك لإتمام إجراءات التقنين للمواطنين، الذين يرغبون في تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إنه تم معاينة عدد من ملفات التقنين، ببعض قرى الوحدة المحلية، لمساحات زراعية أو بناء، تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين.

وتابع جيلاني، أن اللجنة مكونة من نائب رئيس المدينة، وسكرتير المركز، ومهندس الأملاك، ومهندس مساحة، ومسئول أملاك الدولة فى مجلس المدينة، حيث تم معاينة 4 ملفات تقنيين زراعة بواقع 4 أفدنة، مساحات مختلفة، و3 ملفات مبانى بواقع 1058 مترا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أن ملف التقنين يأتي في مقدمة أولويات الوحدة المحلية، مؤكدا حرص الوحدة بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس المركز، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي لتحقيق الاستقرار لأهالي الوحدة المحلية.