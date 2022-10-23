كيف تسيطر على مستوى السكر فى الدم؟.. بالرياضة والوجبات الصغيرة

كتب – حسام الشقويرى

يعد مرض السكري أحد الأمراض الرئيسية التي تصيب ملايين وملايين الأشخاص في البلاد اليوم، وهو مرض مميت وممتد مدى الحياة، وهو حالة يكون فيها هرمون يسمى الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس غير قادر على تكسير الجلوكوز إلى طاقة ، وبالتالي يرتفع مستوى السكر في الدم في الجسم، و يلعب ما يأكله المرء دورًا مهمًا لمرضى السكر، ومراقبته باستمرار جنبًا إلى جنب مع اتباع جدول الوجبات المنتظم، كما ان النشاط البدني أمر لا بد منه أيضًا للتأكد من أن الجسم يستخدم الأنسولين وفقا لما نشره موقع food.ndtv

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية التحكم في السكر

1 - يمكن لوجبة إفطار غنية بالطاقة وعشاء متواضع التحكم في ارتفاع السكر في الدم. وللحفاظ على جدول منتظم للوجبات تقولLalitha Subramanyam ، كبيرة خبراء التغذية في Grow Fit ، "يتم تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل عند الحفاظ على جدول منتظم للوجبات، و تساعد 6 وجبات صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة في الحفاظ على مستويات الحصة والسكر تحت السيطرة.

2 - النشاط البدني أمر لا بد منهما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني أمر لا بد منه لمرضى السكر. يقول الدكتور شاشانك جوشي: "يلزم التمرين المنتظم للحفاظ على مستويات الجلوكوز لديك تحت السيطرة. وتؤدي حركة العضلات إلى استخدام الأنسولين. ثلاثون دقيقة من المشي يوميًا ستقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الثلث".

3 - تشير دراسة حديثة أجرتها جامعة لوند في السويد إلى أن تناول مزيج خاص من الألياف الغذائية الموجودة في الشعير يمكن أن يساعد في تقليل الشهية ومستويات السكر في الدم، ووفقًا للباحثين ، يمكن للشعير أيضًا تحسين صحة الناس بسرعة عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4 - تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة وبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تخفض الكوليسترول والالتهابات ومقاومة الأنسولين. ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة BMJ Open ، يجب عليك تضمين ما لا يقل عن 50 جرامًا من اللوز والكاجو والكستناء والجوز أو الفستق في نظامك الغذائي للتحكم في دهون الدم (الدهون الثلاثية) والسكريات.

5 - القرفة لديهما القدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم، ووفقًا لبحث أجرته جامعة ويسترن للعلوم الصحية في بومونا ، كاليفورنيا ، "أشارت الدراسات الأولية إلى أن مركب Cinnamaldehyde هو المسؤول عن الآثار الصحية للقرفة. ويشتبه الباحثون في أن هذه المادة قد تحفز إفراز وتأثير الأنسولين ، مما يوفر للقرفة قوتها في التحسين. سكر الدم."