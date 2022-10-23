"كفالة تعليم لدعم الطفل اليتيم".. مبادرة إنسانية جديدة في الغربية

الغربية محمد طارق

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالغربية مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "كفالة تعليم لدعم الطفل اليتيم"، والهدف منها دعم الطفل اليتيم فى الجانب التعليمي لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهل أوصيائهم.

واكد شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن مبادرة كفالة تعليم لدعم الطفل اليتيم جاءت تأكيداً على اهتمام المديرية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى محافظة الغربية الأشد احتياجاً، من خلال توفير فرص تعليمية جيدة لهم، وتهيئهم لمستقبل أفضل، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

وأوضح أن المبادرة تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عمل المديرية في جميع أنشطتها وخاصة الجانب التعليمي، ونجحت خلالها فى تطوير ودعم عشرات المدارس والحضانات والتى امتدت لنواحى وأنشطة متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية.

وأشارإلى أن المديرية بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية الصغيرة قامت بتسليم الشنط والادوات المدرسية على 5000 طالب من الأيتام غير القادرين، والهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.