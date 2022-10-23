قمة المناخ.. مراكز الشباب بالقليوبية تفعل مبادرة "مراكزنا خضراء"

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تنفيذ فعاليات مبادرة "مراكزنا خضراء"، اليوم الأحد، بمراكز شباب "بيجام - منطى - شبرا هارس - دندنا - كفر عبيان - أبو زعبل"، من الإدارة الفرعية المختلفة، بعد تدشين المبادرة من قاعة الاجتماعات بالمديرية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه كان قد دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "مراكزنا خضراء"، للتفيذها من داخل 100 مركز شباب بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي تشرف على تنفيذها إدارة الشباب بالمديرية، خلال الفترة من 15 إلى 27 أكتوبر، تضامنا لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

وتهدف المبادرة إلى زراعة أشجار داخل وخارج مراكز الشباب، وتقليم الأشجار الموجودة وتزينها، وزراعة النباتات الخضراء والشتلات، وعمل مظلة للوقاية من الشمس والامطار.

ووثقت مراكز الشباب بالقليوبية، تفعيل المبادرة، من خلال صور قبل التنفيذ وأثناء وبعد التنفيذ، وذلك للوصول للشكل الجمالى المرجو منه، مع المدى القريب يظهر نتائجه الملموسة من الحصول على جو نقى مع دورة التنقية التى بيقوم

بيها النبات بأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون السام وبث غاز الأكسجين الصافى الذى يساعد على وجود جو صحى ومفيد للإنسان والبيئة.

جدير بالذكر أن مؤتمر المناخ هو أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة، والذي يحظى بزخم دولي وسياسي كبير جداً بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله الآن دون التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة.