فريق طبى بمستشفى ديرب نجم يجري جراحة مهارية لإصلاح عيب خلقى لطفلة

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، قيام فريق طبى بإجراء جراحة ذات مهارة لإصلاح عيب خلقى لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بمستشفى ديرب نجم المركزى، ذلك فى إطار رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين بالمستشفيات.

فقام الفريق الطبى بقسم جراحة العظام بمستشفى ديرب نجم المركزى، بقيادة الدكتور شريف محمود رئيس قسم العظام، والدكتور محمد على استشارى جراحة العظام، والدكتور حسام حامد رئيس قسم التخدير، والدكتور محمد مصطفى أخصائى التخدير، وبإشراف الدكتور محمد العوضى مدير المستشفى، بإجراء عملية جراحية ذات مهارة لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، تعانى من قصر بعظمة الساق بالطرف الأيسر يبلغ 13 سم، نتيجة لعيب خلقى، وتم عمل إطالة للعظمة باستخدام مثبت خارجى "اليزاروف" وذلك مجاناً بقرار علاج تابع للتأمين الصحى يتخطى 25 ألف جنيه، وبعد إجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، والمريض الآن بحالة جيدة ومستقرة تحت متابعة الفريق الطبى بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى ديرب نجم، والأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمستشفى.