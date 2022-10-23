فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها يجري منظار تشخيصي لطفلتين ملتصقتين

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور هيثم نصر استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، في إجراء منظار استكشافي حنجري وقصبة هوائية، لطفلتين ملتصقتين بمنطقة البطن، ولديهن كبد واحد مشترك، حيث تعاني أحدهن التنفس بصعوبة إلا من خلال التنفس الصناعي، وذلك لتجهيزهن لإجراء عملية الفصل بينهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد الدكتور هيثم نصر، أنه تم عمل منظار حنجري وقصبة هوائية لطفلة، بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، خاصة وأن أطباء المحضن بالمستشفى غير قادرين على رفعها من جهاز التنفس الصناعي نظرا لصعوبة التنفس لها، كما أن الطفلة ملتصقة بتوأمها من منطقة البطن والطفلتين لديهم كبد واحد، قائلا: "طفلة بتأخذ نفسها طبيعي والثانية علي جهاز التنفس الصناعي، وهنا التحدي إزاي نخدر طفلة والثانية مش هتتأثر بالتخدير، وإزاي هنستخدم المنظار والطفلة علي جنبها".

وتابع، أن تم تشكيل فريق جراحي ضم "الأنف والأذن والحنجرة والتخدير وجراحة الأطفال وطب الأطفال"، بالإضافة إلى طقم تمريض متمكن جدا، وتم عمل المنظار وخروج الطفلتين من العمليات بسلام، وتشخيص حالة الطفلة بوجود ضيق بالحنجرة مما يصعب التنفس لها، وجاري العمل على ذلك من أجل العمل على تحسن حالتها لتجهيزهن للجراحة الكبرى وهي جراحة الفصل بينهن.

ومن ناحيتها تقدمت إدارة المستشفى للدكتور محمد متولي استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة، والدكتورة وئام القاضي أخصائية التخدير، والدكتورة فاطمة الفقي المسئولة عن الحالة في المحضن، وكل طاقم العمل من تمريض وأطباء، مشيرة إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لتقديم خدمة متميزة لكافة الأطفال الذين يتم استقبالهم بالمستشفى.