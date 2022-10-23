اليوم السابع
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طرق جديدة تدخل حيز التطوير فى الطالبية وكرداسة والبدرشين.. تعرف عليها

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:08 م
طرق جديدة تدخل حيز التطوير فى الطالبية وكرداسة والبدرشين.. تعرف عليها تطوير الشوارع في الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود رفع كفاءة الطرق بحي الطالبية، حيث تم استكمال أعمال التطوير والتوسعة للطرق، والتي ضمت إزالة التعديات والبروز والمخالفات بشارع مبارك وهو احد متفرعات شارع عز الدين عمر وتوسعة الشارع ليصل عرض الطريق إلى 17م واستغلاله كمحور مروري بعد تنفيذ تطوير شامل له من رصف للطريق وإنشاء أرصفة للمشاة ودعمه بأعمدة إنارة في إطار جهود تحسين حركة سير المواطنين والمركبات ولكي يضاف إلى منظومة الطرق المطورة بحي الطالبية.
 
كما تابع محافظ الجيزة، أعمال إزالة التعديات بشوارع التربية والتعليم وعباد الله الصالحين وفرد طبقة السن، تمهيداً لرصف وتطوير الطريق ليكون شريانا مروريا جديدا بحي الطالبية.
 
واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق جسر ترعه المنصورية، بدءا من دائري كفر غطاطي حتي شارع رشاح عبد اللاه بطول 3 كم وعرض 30 مترا بمركز ومدينة كرداسة والجاري تنفيذه من خلال مديرية الطرق بالمحافظة.
 
وتابع محافظ الجيزة، استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين وهو أحد الشوارع الهامة المدرجة في خطة التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات بالمركز.
 
أعمال تطوير الشوراع بالجيزة
أعمال تطوير الشوراع بالجيزة

تطوير الشوارع في الجيزة
تطوير الشوارع في الجيزة

تطوير شوارع الطالبية وكرداسة والبدرشين
تطوير شوارع الطالبية وكرداسة والبدرشين

تطوير ورفع كفاءة الشوارع بالجيزة
تطوير ورفع كفاءة الشوارع بالجيزة
 

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