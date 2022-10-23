ضبط عاطل اعتدى على مُسن بسلاح أبيض بسبب خلافات فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عاطل على مسن بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما في الوراق، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد إصابة مسن بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه.

بمواجهة الجاني اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.