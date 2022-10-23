ضبط سيدة وشخص بحوزتهما شابو وهيروين وحشيش في سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أمر المستشار مصطفى عباس المحامي العام لنيابة شمال سوهاج والمستشار أحمد حمدى مدير نيابة قسم ثان سوهاج ، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المخدرات وذلك قبل ترويجهما لكمية من مخدر الشابو والهيروين القاتل والحشيش على عملائهما المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود طه رئيس المباحث الجنائية ، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديريه امن سوهاج وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد شريف عبدالمحسن رئيس مباحث قسم ثان سوهاج و النقيب أحمد عمار معاون مباحث قسم مكافحة المخدرات سوهاج.

أسفر ذلك بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة مكون من 1/ تاجرة المخدرات "ص. ح." 40 سنة عاطلة و مقيمة بجوار مصنع البيبسي مدينة ناصر قسم ثان سوهاج سبق اتهامها فى عدد 2 قضية اعمال منافية للأدب وعدد 3 قضايا أخري تهمة مشاجرة وتبديد، وضبط شخص بشقتها وهو 2 /تاجر المخدرات/" م . ح." 21 سنة عاطل ومقيمة مركز اخميم سوهاج يقومان بالإتجار بالمخدرات وضبط بحوزتهما كمية لمخدر الشابو تزن 200 جرام تقريبا وكمية لمخدر الهيروين تزن 100 جرام تقريبا، و كمية لمخدر الحشيش تزن 150جرام تقريبا ، عدد 2 هاتف محمول ، و عدد واحدة أنبوبة شعلة بتوجاز و سكين لتقطيع مخدر الحشيش، و شنطة يد حريمي لحمل المواد المخدرة ، و تم التحفظ على المتهمان و المضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4159 لسنة 2022 إدارى قسم ثان سوهاج.