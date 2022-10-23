اليوم السابع
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ضبط المتهم بالاستعراض بدراجة نارية دون لوحات معدنية فى الدقهلية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:05 م
ضبط المتهم بالاستعراض بدراجة نارية دون لوحات معدنية فى الدقهلية دراجة نارية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .. متضمناً قيام أحد الأشخاص بحركات إستعراضية بدراجة نارية بدون لوحات معدنية بأحد الشوارع بمحافظة الدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (ميكانيكى دراجات نارية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والدراجة النارية المشار إليها ، وبمواجهته أقر بقيامه بذلك على سبيل اللهو والإستعراض ، وأضاف بأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته ملك أحد المترددين عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


دراجه ناريه

الاستعراض بدراجه ناريه

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