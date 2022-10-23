صحة سوهاج: ضبط وتحريز 100 لقاح للالتهاب الكبدى غير مصرح له بالتداول.. صور

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج من ضبط كمية كبيرة من لقاح التهاب الكبد الفيروسى B مستورد ومخصص للبالغين داخل أحد مراكز الحضانات الخاصة بمدينة جرجا، وغير المصرح لمثل هذه اللقاحات التداول داخل هذه المنشآت والذى يعتبر مخالفا لقانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة بإجمالى 100 لقاح صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل الوزارة.

جاءت الحملة فى إطار متابعة المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة للاطمئنان على الخدمات الصحية التى تقدم للمواطن بها وفقاً للمعايير والضوابط التى تقرها وزارة الصحة.

حيث جاءت الحملة بمتابعة الدكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر والدكتور عماد فرجانى مدير الإدارة الصحية بجرجا حيث قامت اللجنة من العلاج الحر ضمت كلا من الدكتور محمد سيد فقير والدكتور الهيثم الملثم والدكتورة هبة محمد عبد الهادى ومحمد عبد الغنى السيد مفتشى العلاج الحر بالاشتراك مع مفتشى هيئة الدواء المصرية الدكتور صموئيل عبد المسيح من ضبط كمية كبيرة من لقاح التهاب الكبد الفيروسى B مستورد ومخصص للبالغين داخل أحد مراكز الحضانات الخاصة بمدينة جرجا وغير المصرح لمثل هذه اللقاحات التداول داخل هذه المنشآت والذى يعتبر مخالفا لقانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وقام على الفور فريق التفتيش من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحاضر وتسليمها بقسم شرطة جرجا.

ومن جانبه أشاد "النجار" بمجهودات إدارة العلاج الحر بالمديرية ونجاحها فى ضبط منتحلى الصفة وكذلك المنشآت الطبية الغير مرخصة والمخالفة والتى تضر بصحة المواطن. مؤكداً على استمرار الحملات وبجميع مراكز المحافظة.