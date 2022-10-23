اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شركة تايوانية تعلق العمل مع شركة صينية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:00 ص
شركة تايوانية تعلق العمل مع شركة صينية تايوان - أرشيفية
وكالات

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علقت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "تي إس إم سي" إنتاج السيليكون المتطور لشركة بيرين تكنولوجي الصينية الناشئة لضمان الامتثال للوائح الأمريكية.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء نقلا عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار مرتبط بمعلومات في المجال العام تفيد بأن منتجات بيرين تتفوق على رقائق "إيه 100" التابعة لشركة "نيفيديا كورب" التي تم حظرها الآن في السوق الصينية.

وفي حين أن "تي إس إم سي" لم تتوصل إلى استنتاج حول ما إذا كانت منتجات بيرين تخضع للحد الذي وضعته الولايات المتحدة للقيود، فقد قررت شركة صناعة الرقائق التايوانية وقف الإمدادات إلى الشركة الناشئة الصينية في الوقت الحالي، حسبما قال المصدر.


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