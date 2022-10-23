شخص يحفر أسفل منزله للتنقيب عن الآثار يتسبب في تصدع 3 منازل بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية الخرقانية التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل أحد المنازل غير المأهولة بالسكان، والتي تسببت في تصدع 3 منازل مجاورة لمكان الحفر ووجود تشققات وشروخ بحوائط وأرضية تلك المنازل، وتم معاينتها من قبل مجلس مدينة القناطر الخيرية، وإخطارهم بإخلاء تلك المنازل حفاظا على أرواحهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عدد من الأهالي، بقيام مالك منزل بقرية الخرقانية دائرة المركز، وأشخاص آخرين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الملاصق لمنازلهم، والتي تسببت بوجود تصدعات وشروخ بحوائط وأرضيات منازلهم الملاصقة لمنزله مكان الحفر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وجود أعمال حفر بمنزل غير مأهول بالسكان بقرية الخرقانية دائرة المركز، والمنزل مكون من 3 طوابق، ووجود أعمال حفر بالطابق الأرضى بعمق حوالي 10 أمتار، وبقطر 2 متر، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بأعمال الحفر.

كما تم معاينة المنازل الملاصقة للمنزل الذي يتم به أعمال الحفر، حيث تبين وجود تصدعات وشروخ بالحوائط والأرضيات بتلك المنازل، وتم التواصل الفوري مع مجلس مدينة القناطر الخيرية، الذي قام بإخطار قاطني تلك المناول بالإخلاء الفوري لها حفاظا على أرواحهم، كما تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة لمعاينة المنازل للوقف على مدى إمكانية الترميم أو الإزالة لها.

ومن ناحيتها أمرت جهات التحقيق، باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية، لبيان ما إذا كانت المنطقة خاضعة لقانون الآثار من عدمه، كما استمعت لشهادة الجيران بشأن الواقعة.