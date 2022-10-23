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شاهد كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادى.. فيديو

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:14 م
شاهد كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادى.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، انطلاق المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي يعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
 
 
وبدأ صباح اليوم توافد المدعوين والمشاركين فى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
 
وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
 
 
 

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