سيدة تشكو رفض زوجها الإنفاق على طفلها منذ ولادته بدعوى نفى نسب

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها بالتخلف عن الإنفاق على طفلها منذ ولادته والتهرب من مسؤوليته، وملاحقته لها بدعوي نفى نسب، لتؤكد الزوجة،" زوجي بسبب والدته طردني من منزله، لأعيش في عذاب طوال شهور الحمل بسبب تشهيره بسمعتى وإلحاق الضرر بي، ورفضه الاعتراف بالطفل وتخطيطه لسرقة حقوقي".

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، "طالبته بنفقات 5 ألاف جنيه، بسبب رغبتي في إيجاد وسيلة لحمايتي من التعرض للعنف علي يديه، ولكن للأسف زوجي لم يمتثل لها مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد رفضه أن استقل مادياً، وتركني دون أن يقدم مساعدة لأصاب بسببه بالاكتئاب والمرض".

وتابعت، "خشيت على نفسي من عنفه، ورفضه الانفصال عنى وتهديده، وعدم تقديمه أي مساعدات لطفله وتشهيره بسمعتي، وتعديه علي بالضرب المبرح والإساءة وتدميره لحالتي الصحية والنفسية، وإجبارى على تقديم التنازلات ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وعنفه ضد طفلي بعد رفضه الاعتراف بنسبه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.