اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات دونيتسك: مقتل وإصابة 3 مدنيين جراء قصف أوكرانى على مناطق سكنية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:48 ص
سلطات دونيتسك: مقتل وإصابة 3 مدنيين جراء قصف أوكرانى على مناطق سكنية الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات في دونيتسك صباح اليوم الأحد، مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين جراء قصف أوكراني على عدة مناطق سكنية.

وأضافت السلطات حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن بيلغورود الروسية أعلنت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين بعضهم في حالة حرجة جراء قصف أوكراني على مدينة شبكتينو الواقعة قرب الحدود الأوكرانية .


يشار إلى أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت صباح اليوم أن القوات الروسية تنفذ هجمات بالقرب من باخموت وأفدييفكا وتقصف دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

 


دونيتسك

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة