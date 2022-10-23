سفير مصر لدى الجزائر يبحث مع وزير الصناعة الصيدلانية تعزيز الشراكة فى مجال إنتاج الدواء

أ ش أ

بحث السفير مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر مع وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون، سبل تعزيز الشراكة المصرية- الجزائرية في مجال إنتاج المواد الدوائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي جمع السفير المصري بالوزير الجزائري، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، بحضور وفد من شركة "محرم وشركاه" المصرية الرائدة في مجال أبحاث السياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان.

وأوضح السفير وريده أن هذا اللقاء يهدف إلى وضع أسس تنفيذية وميدانية لتعزيز التعاون بين مصر والجزائر في مجال الصيدلة والصناعات، استكمالا لمخرجات اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة العليا التي انعقدت برئاسة رئيسي حكومتي البلدين في 30 يونيو الماضي بالجزائر، وانعقاد مجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري.

وأضاف أن تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

ومن جانبه، أشار وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون إلى أن التعاون بين البلدين في قطاع الأدوية قديم، إلا أنه يحتاج إلى تحقيق دفعة أخرى في إطار توجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بتكثيف الإنتاج المحلي لتغطية الاحتياج المحلي من الأدوية، مضيفا أن إنتاج الدواء في بلاده ليس قصرا على الشركات الجزائرية، إنما من الممكن أن يكون من خلال الشركات الأجنبية أو عن طريق الشراكة بين شركة جزائرية وأخرى أجنبية لتلبية احتياجات السوق الذي يعد في حاجة إلى مثل هذه الاستثمارات.

وأكد عون أن الأبواب مفتوحة أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق الجزائري، متعهدا بتقديم لها كل التسهيلات اللازمة، في ضوء الرغبة الجزائرية في توطين صناعة الدواء لاسيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.

فيما أكد مصطفى محرم الرئيس التنفيذي لشركة "محرم وشركاه" المصرية الرائدة في مجال أبحاث السياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، والتي تمثل كبرى الشركات المصرية والدولية في مجال الدواء، أنه من الممكن التعاون بين البلدين في مجال تصنيع اللقاحات وإبرام شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الجزائرية، استغلالا للحوافز التي توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين المصريين.

وأضاف محرم أن التعاون بين الشركات المصرية والجزائرية يمثل ركيزة أساسية لتغطية السوق المحلي والدخول بقوة إلى السوق الأفريقي.

ونوه إلى أن رؤية الجزائر في توطين صناعة الدواء سيكون له أثر كبير على دفع التعاون بين الشركات المصرية والجزائرية في هذا القطاع الحيوي والهام.