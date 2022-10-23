اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سفير مصر لدى الجزائر يبحث مع وزير الصناعة الصيدلانية تعزيز الشراكة فى مجال إنتاج الدواء

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:33 ص
سفير مصر لدى الجزائر يبحث مع وزير الصناعة الصيدلانية تعزيز الشراكة فى مجال إنتاج الدواء سفير مصر لدى الجزائر مختار وريده
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث السفير مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر مع وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون، سبل تعزيز الشراكة المصرية- الجزائرية في مجال إنتاج المواد الدوائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي جمع السفير المصري بالوزير الجزائري، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، بحضور وفد من شركة "محرم وشركاه" المصرية الرائدة في مجال أبحاث السياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان.

وأوضح السفير وريده أن هذا اللقاء يهدف إلى وضع أسس تنفيذية وميدانية لتعزيز التعاون بين مصر والجزائر في مجال الصيدلة والصناعات، استكمالا لمخرجات اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة العليا التي انعقدت برئاسة رئيسي حكومتي البلدين في 30 يونيو الماضي بالجزائر، وانعقاد مجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري.

وأضاف أن تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

ومن جانبه، أشار وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون إلى أن التعاون بين البلدين في قطاع الأدوية قديم، إلا أنه يحتاج إلى تحقيق دفعة أخرى في إطار توجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بتكثيف الإنتاج المحلي لتغطية الاحتياج المحلي من الأدوية، مضيفا أن إنتاج الدواء في بلاده ليس قصرا على الشركات الجزائرية، إنما من الممكن أن يكون من خلال الشركات الأجنبية أو عن طريق الشراكة بين شركة جزائرية وأخرى أجنبية لتلبية احتياجات السوق الذي يعد في حاجة إلى مثل هذه الاستثمارات.

وأكد عون أن الأبواب مفتوحة أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق الجزائري، متعهدا بتقديم لها كل التسهيلات اللازمة، في ضوء الرغبة الجزائرية في توطين صناعة الدواء لاسيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.

فيما أكد مصطفى محرم الرئيس التنفيذي لشركة "محرم وشركاه" المصرية الرائدة في مجال أبحاث السياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، والتي تمثل كبرى الشركات المصرية والدولية في مجال الدواء، أنه من الممكن التعاون بين البلدين في مجال تصنيع اللقاحات وإبرام شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الجزائرية، استغلالا للحوافز التي توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين المصريين.

وأضاف محرم أن التعاون بين الشركات المصرية والجزائرية يمثل ركيزة أساسية لتغطية السوق المحلي والدخول بقوة إلى السوق الأفريقي.
ونوه إلى أن رؤية الجزائر في توطين صناعة الدواء سيكون له أثر كبير على دفع التعاون بين الشركات المصرية والجزائرية في هذا القطاع الحيوي والهام.


الجزائر

مختار وريده

اخبار الجزائر

على عون

الصناعه الصيدلانيه



الموضوعات المتعلقة

تونس: الجزائر قادرة على إنجاح القمة العربية

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:00 ص

"أوابك": الجزائر الأولى عربيا فى الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:45 م

سفير مصر لدى الجزائر يبحث مع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية التعاون الثنائى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:25 م

قمة "لم الشمل".. أبو الغيط يسدل الستار على "تجهيزات" القمة العربية بلقاء الرئيس الجزائرى.. إشادة بالجانب التنظيمى.. والتوافق رهان الجميع.. والأمين العام يشيد بالترتيبات وجهود الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:00 ص

الجزائر تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:00 ص

أبو الغيط: مقابلتي مع رئيس الجزائر عكست رغبة قوية في نجاح كامل للقمة العربية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة