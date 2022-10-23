سفير اليابان لـ"اليوم السابع": المؤتمر الاقتصادى يعكس جدية مصر فى الإصلاح

كتبت رباب فتحى

رحب أوكا هيروشى، السفير الياباني بالقاهرة، بعقد الحكومة المصرية للمؤتمر الاقتصادى، والذى ينعقد اليوم وغدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وقال إن هذا المؤتمر يخبرنا بجدية الحكومة المصرية في الإصلاح، ويتماشى تمامًا مع السياسات الموضوعة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي ستوفر مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأضاف السفير الياباني فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا المؤتمر والذي يعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه رسالة قوية للعالم مفادها أن مصر تهتم بالمستثمرين.

وأوضح السفير أن الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى مصر العام الماضي كان أكبر بست مرات من العام السابق، ونتوقع استمرار تدفق الاستثمار من اليابان.

وختم السفير الياباني تصريحه بالقول: "أود أن أهنئ الحكومة المصرية على هذا المؤتمر الاقتصادي وتتطلع اليابان إلى العمل عن كثب مع مصر لدعم نموها الاقتصادي."