اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:28 ص
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة منطقة بمقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" الفلبينية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:44 ص
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة منطقة بمقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" الفلبينية مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) اليوم الأحد إن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة ضرب قبالة منطقة "سارانجاني" في إقليم "دافاو أوكسيدنتال".

وأضاف المعهد حسبما نقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزلزال تم تسجيله في حوالي الساعة 10.15 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرا إلى أنه وقع على بعد حوالي 447 كيلومترا من جزيرة "بالوت" وعلى عمق 259 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال كما أنه من غير المتوقع أن يتبعه هزات ارتدادية.

يشار إلى أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل حيث أنها تقع داخل حلقة النار في المحيط الهادي.

 


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