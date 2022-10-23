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روسيا اليوم: كييف تخطط لاستفزاز نووى لاتهام موسكو به

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:55 ص
روسيا اليوم: كييف تخطط لاستفزاز نووى لاتهام موسكو به الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، بأن نظام كييف يعد استفزازا باستخدام "قنبلة" أو ذخيرة نووية منخفضة القوى على أراضي أوكرانيا من أجل اتهام روسيا به.

ونقلت القناة الإخبارية عن تقارير إخبارية قولها إن هذا الاستفزاز يهدف إلى إطلاق حملة واسعة النطاق؛ لمناهضة روسيا على الساحة العالمية لكي تفقد موسكو دعم شركائها الأساسين ورفع السؤال عن استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي.

وأضافت التقارير، أن "السلطات الأوكرانية أوعزت لرئاسة شركة التعدين في معهد كييف للأبحاث النووية بصنع القنبلة"، مشيرة إلى أن عملية تجهيزها وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وأشارت إلى أن مكتب الرئيس الأوكراني يجري اتصالات سرية مع ممثلي بريطانيا بشأن إمكانية نقل مكونات الأسلحة النووية إلى كييف .

 


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