رئيس مدينة الحسينية: تنفيذ 20 مشروعا ضمن حياة كريمة بقرية سعود بنسبة 100%

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس "سامى معجل" رئيس مجلس ومدينة الحسينية، إن نسبة تنفيذ المشروعات بقرية جزيرة سعود، وصلت 100% حيث تم الانتهاء من كافة المشروعات المنفذة على أرض القرية، وعادت لها الحياة من جديدة، حيث يبلغ تعدادها السكانى 55 ألف نسمة ويتبعها 19 تابع، وتم تنفيذ مجمع خدمات حكومية،و مجمع زراعي ومركز تنمية أسرة ومركز طبي ونقطة اسعاف ومطافى وموقف ومكتب بريد، وتم إنشاء 3 مدارس جديدة ورفع كفاءة وصيانة 3 مدارس قديمة، وإنشاء رافع مياه و2 رفع صرف صحى وتجديد محطة معالجة الصرف الصحى، وتجديد محولات كهرباء وأعمدة الانارة، وتجديد محطة معالجة مياه الصرف الصحى.

وأوضح لـ " اليوم السابع" : أن عدد المشروعات التى نفذت على أرض القرية بلغت 20 مشروع، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالريف المصري، من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك لجعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية.

وأوضح : أن إجمالي المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة ، بلغت 607 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، 139 مشروع بالصرف الصحى جارى ،و62 مشروع فى مجال مياه الشرب، و34 مشروع فى مجال الكباري وتبطين الترع، و 47 مدرسة بإجمالى 613 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى،و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية ،و10 مجمعات زراعية،و 41 فى مجال التليفونات، و 84 مشروع فى مجال الكهرباء.

يذكر أن مركز الحسينية من المراكز الكبيرة بالمحافظة يمثل 31% من مساحة المحافظة، بإجمالى مساحة 383 ألف فدان، ويقدر عدد سكان المركز ب 700 ألف نسمة ويضم 41 قرية و740 تابع، مركز مترامي الأطراف تربطه علاقات حدودية مع محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.



جانب من المشروعات