رئيس شركة مياه الإسكندرية يتفقد سير العمل بمواقع التمركزات أثناء حالة الطوارئ

وتفقد مركزات السيارات بمناطق وسط وشرق والمنتزة أول وثان ومحطة 3 المنتزة، وأكد استعداد الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها، وعلى جاهزية المحطات والشبكات.

وأشار نافع، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق خورشيد والعجمي وك21، ومن المتوقع اليوم الأحد طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 60%.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.