رئيس جامعة سوهاج يقرر إيقاف أفراد الأمن وأمين العهدة فى واقعة سرقة كلية الآثار

أصدر الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج قراراً بإيقاف أفراد الأمن المسئول عن حراسة المبنى الذى يضم مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار وإحالتهم للتحقيق الفورى، بالإضافة إلى إحالة القائم بعمل عميد كلية الآثار للتحقيق أمام أحد أساتذة كلية الحقوق ومدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعى، وأمين العهدة بالمخزن للتحقيق وذلك عقب عودته من القاهرة نظراً لمشاركته باجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور رئيس الجامعة أنه جار التحقيق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائى، مع أفراد الأمن، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمبنى، وتشكيل لجنة متخصصة لعمل جرد كامل لمقتنيات المخزن، مضيفاً انه قد أصدر تعليماته ايضاً للشئون القانونية بالجامعة بفتح تحقيقات موسعة مع طاقم أمن الكلية وجميع العاملين والموظفين لكشف غموض الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ليتم إصدار بيان كامل بالواقعة.

وأكد عبد الخالق أنه جار بذل جهود أمنية مكثفة، وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم كشف كل ما يتعلق بالواقعة، حيث يصعب الآن الإدلاء بأى تصريحات تخص الواقعة حتى لا تؤثر على سير التحقيقات.