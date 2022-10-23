اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة بالجامعة الأهلية.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:38 ص
رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة بالجامعة الأهلية.. صور رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام سير العملية التعليمية
كتب ـ محمد صبحى

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تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الجامعة الأهلية، اليوم الأحد، لمتابعة انتظام الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2023/2022 يرافقه محمد ناصر أمين عام الجامعة، وعدد من مديرى العموم. 
 
واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية، واستقبال الطلاب الجدد الدارسين بكليات الجامعة المختلفة فى البرامج التى أتاحتها الجامعة لهذا العام.
 
وتابع رئيس الجامعة كليات ومنشآت جامعة حلوان الأهلية، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، كما التقى رئيس الجامعة بالطلاب، وأكد حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة.
 
وفى كلمته خلال الزيارة، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على أن إتاحة الدراسة بالجامعات الأهلية يأتى من منطلق تطوير التعليم الجامعى وإعطاء الفرصة الأكبر إلى الطلاب للالتحاق بالكليات ذات البرامج المختلفة، من خلال جامعة حلوان الأهلية، مؤكداً على دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للجامعة، وحرصه على مصلحة الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
 
وبدأت الدراسة بجامعة حلوان الأهلية هذا العام من خلال 3 كليات وهى كالتالي:
 
1-تتضمن كلية الهندسة برنامجين: «هندسة الأنظمة الذكية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي».
2 - تحتوى كلية الفنون والفنون التطبيقية على برنامجين: «التصميم الداخلى البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية».
3-تشمل كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.
 
 
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