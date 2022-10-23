رئيس جامعة بني سويف: توزيع 51 لاب توب على أبناء كلية ذوي الاحتياجات الخاصة

بنى سويف هانى فتحى

احتفلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، باليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة قسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع 51 لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية بالكلية ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة أبو النيل عميد الكلية، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد علام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الشهاوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس قسم الإعاقة البصرية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

بدأ الحفل بتلاوة أحد طلاب ذوي الإعاقة البصرية آيات من الذكر الحكيم، ثم قدمت المعيدتان شيماء محمد فوزي وميار سامي أحمد أحد العروض الفنية بلغة الإشارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك، ونشر الوعي والثقافة بين المجتمعات بحقوق المكفوفين، وإبراز العصا البيضاء كونها رمزاً للإعاقة البصرية، وإن حاملها يملك مهارات تمكنه من الحركة.

وأكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، أن أجهزة اللاب توب التي تم توزيعها مزودة ببرنامج برايل والبرامج الخاصة التي تساعد ذوي الإعاقة البصرية في المذاكرة وأداء الامتحانات على أكمل وجه، ويشترط دخول الامتحانات به وبعد التخرج يصبح ملك للطالب للعمل عليه والدراسة فيما بعد الكلية، وهذه المبادرة تمثل تكريماً من الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج والتي تطلق العديد من المبادرات والخدمات لمساعدة الطلاب وذوي الهمم مثل كارت الخدمات المتكاملة وصفحة بنك التطوع المصري على الفيس بوك لذوي الإعاقة.