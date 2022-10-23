اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:43 م
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رئيس جامعة الزقازيق يقرر وقف أستاذ بكلية الحقوق لمخالفات جنائية وتأديبية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:10 م
رئيس جامعة الزقازيق يقرر وقف أستاذ بكلية الحقوق لمخالفات جنائية وتأديبية جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أصدر الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق قرار رقم 1019 لسنة 2022 بوقف مدرس القانون التجارى بكلية الحقوق عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بعد التحقيقات الموسعة التى قام بها المستشار القانونى بالجامعة فى الوقائع المنسوبة إليه والتى تتضمن شبهة اتهامات جنائية و تأديبية .

كما تتضمن إنشاء قنوات فضائية دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمخالفة لنصوص المواد 59 و 105 من القانون 180 لسنة 2018 وكذا الاشتراك فى جمع أموال مع الآخرين لتنظيم حفلات تخرج لطلاب دون إذن أو تصريح من الجامعة بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، وعدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لذلك بالمخالفة لقرار أمين عام مجلس الوزراء، وأيضا اتهامه بفتح مراكز دروس خصوصية للطلاب، وتم إخطار الكلية بالقرار ومنع من التدريس لمصلحة التحقيقات .

 

 

 


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