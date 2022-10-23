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رئيس الوزراء: 425 مليار جنيه حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:29 ص
رئيس الوزراء: 425 مليار جنيه حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بنت وتبني فوق المليون وحدة سكنية منذ 2014 و 2015، إلى جانب 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، كما بلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة التي كانت بمثابة وصمة عار عن مصر.
 
أضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن متوسط عدد الفصول التي تم إنشاؤها سنويا قبل عام 2014 كانت 5600، واليوم تبني الدولة 21 ألف فصل كما شهده العام السابق، كما تشهد الدولة 36 جامعة خاصة، و27 جامعة حكومية، و16 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، في عام 2022.
 
وتابع رئيس الوزراء: "تقدم الدول يقاس بإشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها، وشهد برنامج تكافل وكرامة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتستفيد منه 5 ملايين أسرة بإجمالي نحو 20 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه".
 
 

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