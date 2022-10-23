رئيس الوزراء يستشهد بمقولة جمال حمدان.. والرئيس السيسي: كانت في عام 1967

استشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة المفكر جمال حمدان فى شخصية مصر: "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ فى مواجهة الأزمات الحل الجذرى الراديكالى قط.. إنما الحل الوسطى المعتدل.. أى المهدئات والمسكنات المؤقتة.. والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر".

وهو ما تفاعل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الاقتصادي، قائلآ: " من فضلكم ده كان الإصدار الأول فى 1967.. ارجو تتفهموا ده سنة 67 قبل الحرب.. كانت المسألة كلها من 62 إلى 67 وأزمة اليمن وتدخلنا فيها".