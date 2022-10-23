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رئيس الوزراء يستشهد بمقولة جمال حمدان.. والرئيس السيسي: كانت في عام 1967

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:50 ص
رئيس الوزراء يستشهد بمقولة جمال حمدان.. والرئيس السيسي: كانت في عام 1967 الرئيس السيسى خلال المؤتمر
كتب سمير حسنى و محمد عبد العظيم

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استشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة المفكر جمال حمدان فى شخصية مصر: "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ فى مواجهة الأزمات الحل الجذرى الراديكالى قط.. إنما الحل الوسطى المعتدل.. أى المهدئات والمسكنات المؤقتة.. والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر". 

 

وهو ما تفاعل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الاقتصادي، قائلآ: " من فضلكم ده كان الإصدار الأول فى 1967.. ارجو تتفهموا ده سنة 67 قبل الحرب.. كانت المسألة كلها من 62 إلى 67 وأزمة اليمن وتدخلنا فيها".

 


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