رئيس الوزراء: المشروعات القومية ساهمت فى منع سلبية الاقتصاد المصرى

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دراسة بعنوان "لو ماذا لم تنفق الدولة على المشروعات القومية.. وتعاملنا بالحلول المسكنة.. كيف كان سيكون شكل الاقتصاد المصري في الفترة الحالية"، مشيرا إلى أنه تم إعداد هذه الدراسة بمشاركة خبراء وتصور تأثير الأزمات العالمية وقياس هذا الأمر على التضخم والاستثمارات وتأثيره على النمو الاقتصادي".

وقال الدكتور مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المشروعات القومية المختلفة التي نفذتها الدولة المصرية تساهم في توفير بنية أساسية وخدمات للناس.. وخلقت فرص عمل وضخت أموال في الاقتصاد المصري.. كان نمو الاقتصاد المصري سيكون بالسالب.. في ظل تبعات الإصلاح الاقتصادي.. وأزمة كورونا.. أزمة حرب أوكرانيا وروسيا.. اقتصاد سالب في دولة تشهد نمو 2 مليون نسمة".

وتابع رئيس الوزراء: "وفق هذه الدراسة كانت البطالة 15.4 %.. الوضع الآن 7.2 % نسبة البطالة.. وهذا ما سيكون عليه وضع الاقتصاد في ظل عدم تنفيذ المشروعات القومية المختلفة".