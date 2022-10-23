رئيس الوزراء العراقى المكلف يؤكد استمراره فى المشاورات لتشكيل الحكومة

كتب أحمد جمعة

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السوداني، استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة.

وأوضح مكتب إعلام رئيس وزراء العراق المكلف أن مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء العراقي المكلف.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب العراقى الخاصة بنيل الثقة.