رئيس "التطوير العقارى": المؤتمر الاقتصادى يتعامل مع مختلف الموضوعات بشفافية

وأوضح شكري- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022- أنه من المهم أن يقوم المؤتمر الاقتصادي بطرح أفكار خارج الصندوق في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث في كلمته عن نقاط القوة والضعف، كما قام باستقراء الحقائق للعديد من النقاط التي قد تكون لا يعلم عنها الكثير من المواطنين والإعلام ومن المهم جدا الاطلاع على تلك المعلومات والأرقام والتي تظهر حجم ما تم إنجازه في الواقع خلال السبع سنوات الماضية، وبالتالي تظهر حجم التحدي الذي تم مواجهته.

ولفت إلى أن قطاع التطوير العقاري معني بتصدير العقار والذي يعتبر أمرا مهما لتوفير العملة الصعبة ويعد من المصادر الجديدة لتوفير العملة، منوها بأن العقار لا يزال يستحوذ على ربع في المائة من حجم العقار بالعالم.

وأشار إلى أن لدينا العديد من المؤهلات والمساحات الجيدة والتي من الممكن بالعناية والرعاية تستطيع أن تزيد من حجم الاستثمارات.

وأضاف أن القطاع العقاري يحتاج أيضا لفتح الاستثمارات بحجم أكبر وفتح البيئة الاستثمارية والتخلص من البيروقراطية من خلال الرقمنة والتي تعد من النقاط المهمة التي يجب أن يتم عمل لها برامج زمنية ضيقة.