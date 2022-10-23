دعم 1052 سيدة لاستخراج بطاقات رقم قومى بقرى حياة كريمة برعاية القومى للمرأة

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل فى قرى ونجوع محافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية، قيام فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر بالعمل فى فعاليات مبادرة "المواطنة المصرية – بطاقتك حقوقك"، وذلك لتصوير السيدات لإستخراج بطاقات الرقم القومى لهن ضمن المرحلـة الثانيـة من المبـادرة، وذلك بتنفيذ عدد 10 مأموريات تصــوير 1052 ســيدة وفتاة خلال الفترة من 15 وحتى 20 أكتوبر، وذلك بقريتى الحميدات والهنادى التى تتبع سجل مدنى إسنا، وقريتى الرزيقات بحرى وقبلى التى تتبع سجل مدنى أرمنت، وذلك بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمحافظة.

وتقول الدكتورة صابرين عبد الجليل مقرر المجلس القومي للمرأة بالأقصر، أنه يأتى هذا المشــروع من منطلق مسؤولية المجلـس القومـى للمـــرأة تجـاه تعزيز دور المـــرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السـياسية.

وتضيف مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن هـذه المبــادرة تنفذ حالياً فى قرى ونجوع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مركزى إسنا وأرمنت، حيث يتطلع فرع القومي للمرأة بالأقصر لإصدار أكبر عدد ممكن من البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات، وذلك لإستكمال تحقيق التغطية الكاملة للسيدات المستحقات فى هذه المراكز، حيث أن تلك المبادرة تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

وكان قد اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات الثقافية بالأمسية الحادية عشر على هامش جلسات الدوار بمحافظة الأقصر، حيث تأتى تلك الأمسيات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرآة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر.

وتم تنظيم الفعالية لدعم أهالى قرية الحميدات شرق مدينة إسنا، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث اختتمت فعاليات الأمسيات الثقافية بالأمسية الحادية عشر بقرية الحميدات شرق، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة)، والتي استهدفت عدد 658 فرد ( 408 سيدة / 50 رجل / 200 طفل)، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.



استخراج بطاقات رقم قومى بقرى حياة كريمة برعاية القومى للمرأة



دعم 1052 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقات رقم قومى