دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجريا مساء الثلاثاء

كتب لؤى على

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الثلاثاء المقبل هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرياً، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد بداية شهر ربيع الأخر لعام 1444 هجريا، حيث كشف الحسابات أن أول أيام الشهر فلكيا الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ، وطوله 30 يوما .

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 5 دقائق، وفي القاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 – 6 دقائق). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (2- 13 دقيقة)، فيما عدا جاكرتا وكوالالمبور حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس.