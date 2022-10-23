خل التفاح يساعد على خفض نسبة الجلوكوز فى الدم

كتبت نهير عبد النبى

خل التفاح هو نوع من الخل مصنوع من عصير التفاح المخمر، و يحتوي خل التفاح المخفف على كمية ضئيلة من السعرات الحرارية لكل وجبة يكاد لا يحتوي على دهون أو كربوهيدرات أو بروتين ، ولا ألياف، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يحتوى على العديد من العناصر الغذائية لذلك يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض ويستخدم في محاربة السمنة وانقاص الوزن.

ما هي الفوائد الصحية لخل التفاح على جسمك



خل التفاح وفقدان الوزن



يحتوي خل التفاح على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ، لذلك يمكن أن يتناسب مع نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه .

خل التفاح والكوليسترول المرتفع



خل التفاح قد يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم لدى بعض المرضى وخصوصا مرضى السكر.

خل التفاح ومرض السكري من النوع الثاني



تشير بعض الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يكون له فوائد للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، على الرغم من نقص الأبحاث عالية الجودة حول هذا الموضوع.

أثبتت الأبحاث أن تناول 15 مل من خل التفاح ، يؤخذ يوميًا على مدى ثمانية أسابيع على الأقل ، ويخفض بشكل كبير مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى المشاركين المصابين بداء السكري من النوع 2.

بينما أشارت بعض الدراسات إلى أن خل التفاح قد يساعد في خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، فمن المهم أن تتذكر أن النتائج يمكن أن تختلف ، وأن خل التفاح ليس بديلاً عن أي دواء تتناوله حاليًا إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فيجب أن تعمل عن كثب مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أفضل طريقة للسيطرة على الحالة ، بدلاً من الاعتماد على خل التفاح.

خل التفاح والتهاب القولون التقرحي



قد يساعد تناول الخل المخفف في تحسين عملية الهضم ، على الرغم من نقص الأبحاث التي تدعم استخدامه في حالات المناعة الذاتية المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي، إن إعطاء فئران جامعة كاليفورنيا خل التفاح المخفف لمدة شهر يخفض مستويات الالتهاب في القولون ويزيد من كمية البكتيريا الصحية في أمعائها.

خل التفاح والالتهابات



يقترح بعض الأشخاص تناول خل التفاح كعلاج لإدارة الأعراض في الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والتصلب المتعدد (MS) والتهاب الفقار اللاصق (AS). أحد التفسيرات هو أن الخل قد يقلل الالتهاب ويقلل الأعراض.

خل التفاح وأمراض الجلد



قد تكون هناك فوائد محدودة لاستخدام خل التفاح الموضعي في مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، لكن الخبراء يحذرون من وضع الخل غير المخفف مباشرة على الجلد ، مشيرين إلى أن هذه الممارسة يمكن أن تسبب حروقًا كيميائية خل التفاح المخفف يمكن أن يهيج الجلد.

بينما لا يوجد دليل علمي يذكر على أن خل التفاح قد يكون مفيدًا في علاج الأكزيما ، فمن الممكن أن يساعد تطبيق خل التفاح على الجلد في استعادة حاجز الأس الهيدروجيني الطبيعي للبشرة ، وذلك بفضل الحموضة الطبيعية لـ ACV..