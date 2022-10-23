حشد جماهيري كبير من أهالي الفيوم لمشاهدة فعاليات المؤتمر الاقتصادي

الفيوم رباب الجالى

نظمت حياة كريمة بالفيوم، مؤتمرا جماهيريا بنادي قارون الرياضي، مساء اليوم الأحد، وذلك لمشاهدة أهالى الفيوم لفعاليات المؤتمر، من خلال شاشات عرض كبيرة، وذلك بحضور عدد كبير من الأهالي.

وقال الدكتور عماد عادل عبدالعاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، بالتزامن مع مؤتمر مصر الاقتصادي 2022م، وفي ظل التحديات شديدة التعقيد على المستوى الإقليمي والدولي قامت مؤسسة حياة كريمة بدعوة اهالينا وشبابنا من كل مكان في المحافظة من مراكز الفيوم الستة، وذلك لمتابعة المؤتمر الاقتصادي، في دورها الخاص بتنمية الشباب وتوعيتهم وإشراكهم في الحياة العامة التي نقوم بها للشباب في كل مكان في ظل التحديات.

واضاف المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الحشد الكبير الذي شاهدناه هو رسالة حب يطلقها الاهالي للدولة والرئيس

ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم انه وجه الدعوة للمواطنين بحضور الجلسة اليوم وفوجئ بالعدد الكبير من الحضور خاصة من السيدات المعيلات اللاتي استهدفتهن المبادرة مؤخرا وشعرن بأهميتهن وضرورة الاطلاع والمعرفة وهو ما دفعهن للحضور اليوم.