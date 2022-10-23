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حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بترويج المخدرات على عملائه بالجيزة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:50 ص
حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بترويج المخدرات على عملائه بالجيزة رجال الشرطة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

عقب رصد تحركات المتهم، ومتابعته في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


الاتجار في المخدرات

امن الجيزة

اخبار الحوادث

أقراص مخدرة



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