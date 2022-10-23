اليوم السابع
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جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.. "إنفوجراف"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:26 م
جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.. "إنفوجراف" جهود الدولة المصرية فى الحماية الاجتماعية للاسر الاولى بالرعاية
كتب مدحت وهبة

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نجحت الدولة فى تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجا، حيث زاد الدعم المخصص للمستفيدين من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعىُ خلال الـ 8 سنوات السابقة لـ 121 مليار جنيه، كما تم تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بجودة الخدمات للأسر فى هذه القرى.
 
كما تم  زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى إلى ما يقرب 5.1 ملايين أسرة بعد زيادة  مليون أسرة إضافية وأن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة" وصل 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل 2022، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليارا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بعد زيادة مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
 
‏‎كما يتم تنسيق جهود الحكومة  لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة وانه بمقتضى بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن مع التحالف الوطني، تم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5.1 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط ، بالإضافة إلى توفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف  600 ألف أسرة.
 
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التضامن

تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة

كرامة

الحماية الاجتماعية

الاسر الاولى بالرعاية



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