جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بحوزة راكب مصري، وذلك بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة خطوط طيران شركة العربية القادمة، اشتبه كريم صبحى رئيس الوردية في الراكب م . ع . م مصرى الجنسية، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش وأمنية عبد النبى ومحمد خميس مأموري الفحص بالأشعة تم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض علي أحمد وحيد مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من متولى الرياش رئيس قسم التعريفة ومحمد فرجانى مأمور التعريفة وكريم صبحي رئيس الوردية فتبين وجود 69 قطعة قسطرة ومناظير طبية ومستلزماتها داخل أحد حقائب السفر الخاصة بالراكب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 250 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2022.