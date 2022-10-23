جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كوريا اشتبه أحمد حمدي مأمور الجمرك المكلف بالعمل في أحد الركاب القادمين من كوريا، وبتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ميار أسامة مأمور الفحص ومحمد عبد المنعم رئيس قسم الفحص فأفادا بوجود مواد عضوية ( أدوية ) بالحقائب.

وبالعرض علي عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة قرر تكليف أحمد خيري رضوان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، حيث تبين وجود 2 عبوة دوائية بداخلهم 400 قرص مخبأين داخل الأحذية، بعرض الأدوية المضبوطة علي ضابط المخدرات بميناء القاهرة الدولي أفاد بأنه يشتبه أن تكون من مادة الترامادول المخدرة.

قرر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة بعد العرض علي د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي الذى أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحةالجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.