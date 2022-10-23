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جامعة بني سويف تتقدم 20 مركزا بتصنيف QS بالمنطقة العربية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:25 ص
جامعة بني سويف تتقدم 20 مركزا بتصنيف QS بالمنطقة العربية تنصيف الجامعة
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على المركز (110-101) في تصنيف QS البريطاني، على مستوى المنطقة العربية متقدمة بذلك 20 مركز مقارنة بالعام الماضي، ليستمر التفوق والتميز البحثي والعلمي للجامعة.

وصرح الدكتور منصور، أن تصنيف QS للجامعات العربية يعتمد على عدة معايير أهمها: السمعة الأكاديمية، سمعة جهة العمل، الاستشهادات لكل هيئة تدريس، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، نسبة الطلاب الأجانب)، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، ويعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة للبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات.

 

 


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