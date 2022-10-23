"تنمية الوعى بالعمل المناخى" عنوان يوم تدريبى بجامعة الأقصر للتوعية بالمناخ

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعالياتها لدعم قضية التغيرات المناخية، وذلك عبر تنظيم فعاليات يوم تدريبى عن التغيرات المناخية بكلية الحاسبات والمعلومات بعنوان "تنمية الوعي بالعمل المناخي والنهوض بالثقافة البيئية"، للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، تحت إشراف الدكتورة شيماء عبد الستار أحمد، مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لقمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وألقت الدكتور شيماء عبدالستار، محاضرة بعنوان "الاقتصاد الأخضر"، للتعريف بمفهوم الاقتصاد الأخضر وعرض للمشروعات الوطنية في هذا التخصص، فيما ألقى الدكتور مايكل مجدي ذكي، محاضرة بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على النشاط السياحي والفندقي في مصر". كما قدم الدكتور محمود سيد قرني محاضرة بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على الآثار"، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بالاهتمام بقضية التغيرات المناخية، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات بالكليات للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية مواجهة تأثيراتها السلبية.

وفى نفس السياق واصلت جامعة الأقصر تقديم الفعاليات المختلفة والندوات قبل قدوم فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر المقبل، حيث شهد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة بكلية الحاسبات والمعلومات، للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ضمن سلسلة محاضرات ستعقد كل سبت خلال الشهر الجاري لطلاب الجامعة، تحت إشراف الدكتورة شيماء عبد الستار، في إطار استعدادات استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ويقول الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أنه تناولت الندوة مخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة، قدمتها الدكتورة علياء مدرس مساعد بكلية الطب، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والذي ينعكس على الصحة العامة للإنسان.