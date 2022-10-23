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تنظيم "عرين الأسود" الفلسطينى يعلن اغتيال الاحتلال الإسرائيلى أحد كوادره

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:29 ص
تنظيم "عرين الأسود" الفلسطينى يعلن اغتيال الاحتلال الإسرائيلى أحد كوادره جيش الاحتلال الاسرائيلى
كتب أحمد جمعة

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أعلن تنظيم "عرين الأسود" الفلسطيني، اليوم الأحد، اغتيال إسرائيل أحد كوادره، في البلدة القديمة في محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

وقال التنظيم في بيان صحفي له: إن الشهيد هو تامر الكيلاني، موضحا أنه تم اغتياله بعبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية، أثناء مروره بحارة الياسمينة في البلدة القديمة من نابلس بالضفة الغربية، وتم تفجيرها لدى مروره.

واشتهر تنظيم عرين الأسود - الذي لم يكن معروفا قبل بضعة أشهر - بعملياته الخاطفة ضد الأهداف الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقد سببت عملياته النوعية إحراجًا شديدًا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

 

 


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