تنظيم جلسة محاكاة للمؤتمر الاقتصادي بمركز شباب كفر الزيات في الغربية

الغربية مصطفى عادل

انطلق اليوم الأحد نموذج جلسة محاكاة للمؤتمر الاقتصادي المنعقد بالعاصمة الإدارية، وذلك بمركز شباب كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الزيات ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية بحضور عدد كبير من أعضاء مراكز الشباب والاحزاب وشباب وطلبة جامعة طنطا وعمد ومشايخ البلاد وأعضاء الجمعيات الزراعية.

وتم وضع شاشة عرض عملاقة بالمركز وجلس الحضور لمتابعة المؤتمر الاقتصادي و جلساته التي تناقش الملفات الاقتصادية ورؤية الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري.

وقال عصام عمارة منسق جلسة المحاكاه في تصريحات صحفية، أن جلسة المحاكاة شهدت الاستماع للسياسات الاقتصادية للحكومة المصرية و تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وأهم جهود الحكومة لتوفير فرص عمل للشاب من خلال متابعتها لجلسات المؤتمر.

وأضاف أن قطاع الصحة شهد نهضة كبيرة في مجال الخدمات الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية بالقرى وحملة 100 مليون والتي استهدفت الكشف على الآلاف من المواطنين بمحافظة الغربية فضلا عن توفير لقاحات وامصال الكورونا.

وأضاف أن المشاركون وجهوا الشكر للدولة المصرية ومبادرة حياة كريمة والذي بدأ في مركز زفتي بالمرحلة الأولى وننتظر تنفيذه في المرحلة الثانية بمركز كفرالزيات للنهوض بالقرى المصرية ومد كافة الخدمات لها.

وأضاف أنه تم إتاحة الفرصة لكافة الشباب للتعبير عن آرائهم لرفعها للمؤتمر والجلسات الحوار الوطني التي بدأت تنطلق في المحافظات.